В Старобельске для детей-сирот купили три квартири

В Старобельске приобрели для детей-сирот три однокомнатные квартиры. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Ключи от собственного жилья Юлии, Светлане и Станиславу вручила заместитель председателя облгосадминистрации Ольга Лишик. Она передала юным жителям квартир поздравления от председателя облгосадминистрации – руководителя военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза с пожеланием счастья, крепкого здоровья и благополучия», – говорится в сообщении.

По данным Луганской ОВГА жилье приобрели за счет целевой государственной субвенции на общую сумму 915 тыс. грн.