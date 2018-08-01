На Луганщине мужчина пытался пересечь линию разграничения с оборудованием и мотоциклом на лодке

В зоне проведения Операции объединенных сил зафиксирована попытка нарушения порядка перемещения товаров на/из неподконтрольную украинским властям территорию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, 31 июля военнослужащими Вооруженных сил Украины совместно с сотрудниками спецподразделения ГФС Украины, которые включены в состав Объединенных сил, выявлена попытка нарушения порядка перемещения товаров. Мужчина пытался вне определенных коридоров перевезти оборудование для управления производственной линией (с завода для производства пищевых пленок), а также перевезти на неподконтрольную территорию мотоцикл «Мустанг».

Как отметили в штабе, транспортировка указанных товарно-материальных ценностей происходила с привлечением ряда лиц (всего 6 человек) из села Желтое в село Лобачево Луганской области, через реку Северский Донец с помощью лодки.

Товарно-материальные ценности и лодка изъяты, а в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 244 тыс. грн.