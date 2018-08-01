Местные бюджеты Луганщины получили почти 9,1 млн гривен от лицензирования алкоголя и табака

За январь-июль текущего года казна Луганской области пополнилась на 9 млн 94 тыс.гривен от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Это на 207,4 тыс. грн больше фактических поступлений за январь-июль 2017 года. Об этом сообщили в Главном управлении ГФС в Луганской области.

По состоянию на 1 августа 2018 года на Луганщине осуществляют деятельность 1313 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. Из них 1179 субъектов хозяйствования получили лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и 925 субъектов получили лицензии на розничную торговлю табачными изделиями.

В январе-июле 2018 года выдано 1793 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

В то же время, за 7 месяцев текущего года приостановлено действие 69 лицензий за несвоевременную уплату очередного платежа, аннулировано 258 лицензий, из которых 22 – за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков.