На Луганщине будут судить полицейского за похищение человека

На Луганщине будут судить полицейского, который по предварительному сговору с группой лиц, похитил жителя области.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение человека) в отношении сотрудника оперативного подразделения полиции», – говорится в сообщении.

Как установило расследование, в 2014 году правоохранитель, находясь в одном из кафе Северодонецка, распивал алкогольные напитки со знакомыми. Между ним и местным жителем произошел словесный конфликт. Позже, правоохранитель по договоренности с группой лиц, похитили мужчину, поместив его в багажное отделение автомобиля, и скрылись с места происшествия.

Как отмечается, во время досудебного расследования следователи прокуратуры области и работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали сотрудника полиции на территории другого региона. «Последнему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с применением средства электронного контроля», – подчеркнули в прокуратуре.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве в отношении полицейского направлен в суд. Правоохранителю может грозить ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.