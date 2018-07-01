Из ОРЛО сбежал разыскиваемый СБУ боевик

В ОРЛО растет количество пропавших без вести.

На прошлой неделе к так называемым правоохранителям ОРЛО обратилась жительница оккупированного Антрацита с заявлением о том, что 12.07.2018 в 08-00, ушел из дома и не возвратился её сын Мусат Игорь Валерьевич, 1987 г.р., прож.: г. Антрацит, ул. Ленина, 13/12. Его приметы: на вид 30-35 лет, рост 185 см, среднего телосложения, короткие черные волосы.

Особые приметы: на кончике носа шрам 1 см, имеются татуировки: на груди - орден, на левом плече - погон с переплетом, сообщает группа ИС

В тот же день обратилась Ландик Златослава Артуровна, 1991 г.р., прож.: г. Первомайск, с заявлением о том, что 20.07.2018 в 09-00, уехал в г. Луганск и не возвратился её сожитель гр. Гречка Борис Анатольевич, 1976 г.р. Его приметы: на вид 42 года, рост 180 см, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы. Особые приметы: татуировка на левом плече в виде узора. Был одет в синюю футболку с воротником, синие шорты, коричневые сандалии. Гречка - боевик, который находится в розыске СБУ.