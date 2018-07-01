Боевики активизировали разведку на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования увеличили активность ведения разведки позиций украинских военных на Донбассе.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель пресс-центра операции Объединенных сил подполковник Анатолий Стельмах.

Подполковник Стельмах отметил, что за сутки зафиксированы 5 случаев пролета беспилотных летательных аппаратов НВФ.

«Противник увеличил активность ведения разведки наших позиций. За сутки средствами ПВО зафиксированы 5 случаев пролета вражеских БПЛА, один из которых идентифицирован как "Орлан-10" и один – как "Тахион" российского производства. Все они совершали полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины и пересекали ее. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы», – сообщил Стельмах.