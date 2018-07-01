Турчинов хочет ввести уголовную ответственность за закупки в РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что лица, осуществляющие закупки на территории Российской Федерации, должны нести уголовную ответственность.

Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает 112 Украина.

«В России – ну это просто позор. Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине», - сказал он.