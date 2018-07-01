У главы Луганской ОГА новый заместитель

Новым заместителем руководителя Луганской облгосадминистрации стал Геннадий Иваненко.

Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«30 июля 2018 года председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз своим распоряжением назначил Геннадия Иваненко на должность заместителя председателя облгосадминистрации», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что Геннадий Иваненко получил высшее образование в Коммунарском горно-металлургическом институте (горный инженер), Донецком институте внутренних дел при Донецком государственном университете (правоведение, юрист) и Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля (управление учебным заведением, магистр управления учебным заведением).

«Трудовую биографию начал слесарем-ремонтником на Кировском кузнечном заводе "Центрокуз" Луганской области. Два года отдал срочной военной службе в рядах Вооруженных Сил. Почти 27 лет служил в органах внутренних дел Украины. Последнее место работы – начальник Управления безопасности по Луганскому филиалу направления "Безопасность", заместитель начальника Управления безопасности в Восточном региональном управлении Главного офиса ПАО КБ "Приватбанк". До 27 июля 2018 года – председатель Луганского отделения Украинской секции Международной Полицейской Ассоциации», – добавили в пресс-службе.