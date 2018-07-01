В Бердянске застрелили критиковавшего городскую власть активиста Виталия Олешко (Сармата)

Сегодня днем в Бердянске застрелили местного активиста Виталия Олешко (Сармата), известного в городе борьбой со взяточничеством и непрофессионализмом городской власти и чиновников коммунальных предприятий.

Как рассказал Андрій Маджаров, друг погибшего, неизвестный мужчина подошел к Виталию со спины и выстрелил из ружья.

Видео с погибшим опубликовано на странице Андрій Маджаров в сети Фейсбук, но мы не публикуем его из этических соображений.

Также информацию о гибели подтвердил журналист Семен Кабакаев:

"Только что убили Виталия Сармата, бывшего бойца батальона Донбасс.

Сармат житель Бердянска, когда вернулся с войны, боролся с местной властью и депутатом регионалом Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск.

Убит выстрелом из винтовки в спину.

Виталик хотел, чтобы каждый житель Бердянска мог достойно жить и комфортно себя чувствовать, чтобы не было коррупции и все для этого делал".