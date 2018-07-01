В районе ООС обострилась ситуация на Мариупольском направлении

Боевики на Донбассе с начала дня во вторник, 31 июля, четыре раза обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах.

Частично ситуация обострилась на Мариупольском направлении. Информации о потерях со стороны украинских военных не сообщается.

"Боевики российских оккупационных войск четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Светлодарска и Лебединского", - уточнил Стельмах.

Также добавил, что в течение предыдущих суток в сторону украинских позиций боевики выпустили 21 мину. Нарушение режима тишины со стороны боевиков зафиксировано вблизи населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Гнутово, Широкино и Водяное.

"Подразделения Объединенных сил принимали адекватные меры для принуждения противника к прекращению огня", - отметили в пресс-центре ООС.