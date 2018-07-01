На Луганщине подозреваемому в двойном убийстве грозит пожизненное

Жителя Луганщины могут приговорить к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства двух человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в с. Нижнее (Попаснянский р-н) во время распития спиртных напитков между хозяевами дома и гостем произошел конфликт.

«После чего, злоумышленник схватил лопату и начал бить ею своего знакомого и его сожительницу. Когда понял, что оба перестали подавать признаки жизни, мужчина поджег дом с целью сокрытия следов преступления», – отметили в прокуратуре.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении двойного убийства и в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение инкриминируемого правонарушения мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.