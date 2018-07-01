Премьер Италии связывает санкции против России с минскими соглашениями

Европейские санкции против России, введенные из-за агрессии в Украине, привязаны к выполнению Минских соглашений.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает «Aska News».

Премьер-министр также сказал, что за один день санкции снять невозможно, но это не должно влиять на малый бизнес РФ.

«Мы должны заботиться о том, чтобы эти санкции не повлияли на малые российские компании и средний класс, поскольку Италия имеет очень тесные деловые отношения на протяжении длительного времени», - сказал Конте.

Джузеппе Конте подчеркнул, что позиция правительства в отношении Украины не меняется, но без РФ решить конфликт невозможно.

«Если мы хотим решить проблемы, мы должны садиться за столом со всеми. Мы не можем не привлекать Россию», - сказал Конте.