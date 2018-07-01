Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 38 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 30 июля, пересекли 37,8 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщают в ведомстве, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское»"- 15/40; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутовое" - 20/20.

Также сообщается, что за минувшие сутки через КПВВ последовало 37,8 тысяч человек и 5,1 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 7780 человек и 1000 транспортных средств;

"Марьинка" - 8700 человек и 1700 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7900 человек и 1550 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3610 человек и 840 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9840 человек.