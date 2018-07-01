Черныш обещает выплаты семьям политзаключенных уже в ближайшее время

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что семьи украинских политзаключенных в ближайшее время получат выплаты от правительства.

Об этом сообщается в материале «Крым.Реалии».

Министр добавил, что все равно нужно принять специальный закон, который бы комплексно решил проблему политзаключенных.

«Почти год в парламенте лежит законопроект, комплексно решил бы проблему политзаключенных или лиц, незаконном лишенных свободы. В этом случае в Крыму и России. Будем осенью просить депутатов, чтобы они приняли закон, в том числе в отношении тех, кто уже вышел из тюрьмы, например, Ахтема Чийгоза», - заявил он.