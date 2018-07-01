В СБУ опубликовали информацию о наемниках «Вагнера», воевавших на Донбассе

Служба безопасности Украины опубликовала информацию об иностранных наемниках частной военной компании «Вагнер», которые принимали участие в военных действиях на Донбассе.

Об этом сегодня, 30 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в СБУ опубликовали информацию о еще 3-х иностранных наемниках ЧВК «Вагнер», 2 из которых, по данным спецслужбы, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе российских незаконных вооруженных формирований. Один из них – гражданин Республики Армения 1980 года рождения – погиб в Сирии 7 февраля 2018 года.