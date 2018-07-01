Прокуратура вручила подозрение директору кафе в Северодонецке, в котором отравились дети на Хакатоне

Прокуратура Луганской области объявила о подозрении директору кафе в Северодонецке, где массово отравились участники образовательного мероприятия «Детский Хакатон».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предпринимателю инкриминируют нарушение санитарных правил.

«Вследствие нарушения технологии приготовления, ненадлежащей термической обработки продуктов и из-за нарушения санитарных норм произошло загрязнение блюд патогенными микроорганизмами — стафилококком и бактериями группы кишечной палочки» — сказано в сообщении.

Суд избрал меру пресечения в виде залога. При этом в прокуратуре не сообщают размер залога, а также то, оплатил ли его подсудимый.

Предпринимателю грозит наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В результате отравления золотистым стафилококком 20 апреля были госпитализированы 14 детей и двое взрослых. Все они, участники «Хакатона», завтракали в кафе, расположенном в одном из торговых центров Северодонецка.