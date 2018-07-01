Военная служба правопорядка Луганщины получила новые машины

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сегодня, 30 июля, передал два специальных автомобиля Луганскому зональному отделу Военной службы правопорядка.

Об этом сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

Так, два спецавтомобиля на базе Renault New Duster 2018 года изготовления получила военная инспекция безопасности дорожного движения ВСП в рамках реализации Региональной целевой программы развития правоохранительной сферы и защиты населения в Луганской области на 2016-2019 годы. Общая стоимость техники составила 1,19 млн грн.

«Безопасность граждан для нас приоритетная задача. Область находится в районе проведения Операции объединенных сил, здесь концентрируется большое количество военнослужащих и военной техники. Поэтому надлежащая работа Военной службы правопорядка для нас очень важна», – подчеркнул Юрий Гарбуз.

Он отметил, что за средства областного бюджета в прошлом году была приобретена оргтехника и мебель для Луганского зонального отдела ВСП, а сегодня переданы автомобили. «В целом в рамках Программы [Региональной целевой программы развития правоохранительной сферы и защиты населения в Луганской области на 2016-2019 годы] Луганскому зональному отделу ВСП была оказана помощь на полтора миллиона гривен», – добавил глава области.

Следует напомнить, что региональная целевая программа развития правоохранительной сферы и защиты населения в Луганской области предусматривает налаживание взаимодействия между правоохранительными органами, гражданской защиты и органами исполнительной власти, а также надлежащее материально-техническое обеспечение правоохранительных органов, гражданской защиты, частей Вооруженных Сил Украины. В течение 2016-2017 годов на реализацию программы было выделено 70,6 млн грн.