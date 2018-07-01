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В Украине родители смогут вернуть часть расходов на оплату детского сада

Вчера, 18:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине государство вернет гражданам часть расходов за оплату дошкольного и среднего образования. Теперь, эти расходы включены в налоговую льготу. В Налоговый кодекс также внесены изменения, которые предусматривают налоговые льготы для получателей алиментов. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает «Юрлига».

Согласно законодательным изменениям, можно будет вернуть часть средств, уплаченных не только за высшее и профессионально-техническое, но и за дошкольное, внешкольное и среднее образование. Отныне, в налоговую скидку включаются средства, уплаченные налогоплательщиком в пользу учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования для компенсации стоимости получения образования такого налогоплательщика или члена его семьи первой степени родства.

Для того, чтобы получить такую скидку, необходимо подать в налоговую декларацию и документы, подтверждающие расходы. Следует помнить, что общая сумма налоговой скидки, начисленная налогоплательщику в отчетном налоговом году, не может превышать суммы годовой зарплаты (за минусом обязательных отчислений).

Помимо этого, нововведение исключает из общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода алименты, которые выплачиваются нерезидентом. Ранее алименты от нерезидента облагались налогом независимо от их размера, если иное не было установлено ратифицированными международными договорами.

Изменения предусмотрены Законом № 2477-VIII, который вступил в силу 28 июля.


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