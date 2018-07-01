Жителей Лисичанска просят ходить по улице с паспортом

Превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам проводятся в районе Лисичанска, передает пресс-служба Лисичанского горсовета.

Так, Служба безопасности Украины призывает жителей города, которые непосредственно проживают в указанном районе, не бросать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и др.)", - сказано в сообщении.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности", - также отмечено в сообщении.