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Пограничники напоминают правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе

Сегодня, 11:37 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничники напоминают правила пересечения линии соприкосновения в ДонбассеПограничники, несущие службу в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская», из состава Объединенных сил, продолжают выявлять граждан без надлежаще оформленных документов на пересечение линии соприкосновения с временно оккупированной частью Луганской области.

Об этом сообщает Пресс – служба Лисичанского пограничного отряда

Главной причиной отказа в пересечении линии соприкосновения является отсутствие у гражданина разрешения физического лица, которое выдается в установленном порядке Координационным центром или Координационной группой.

Напоминаем, для того, чтобы проверить наличие данного разрешения, нужно посетить личную страничку пользователя на сайте Службы безопасности Украины в разделе «Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО».

Следует учесть, что общий срок получения реестра разрешений представителями Госпогранслужбы Украины составляет 13 суток. В течение 10 дней уполномоченные лица правоохранительных и контролирующих органов проводят проверку лиц с принятием соответствующего решения уже, после предоставления разрешения физическому лицу или его прекращения, КГ и КЦ формируют электронный реестр и в срок не позднее 3-х рабочих дней передают его в соответствующее подразделение Госпогранслужбы Украины.

Всего с начала года пограничники отказали в пересечении линии соприкосновения больше двум тысячам граждан по причине отсутствия разрешения физического лица.

Лисичанский пограничный отряд обращается к гражданам заблаговременно готовиться к пересечению линии соприкосновения с временно оккупированной территории Луганской области.


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