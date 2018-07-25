Плательщикам налогов Луганщины возвращено почти 76 млн грн НДС

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за первое полугодие 2018 года плательщики налогов Луганщины подали 63 заявления о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 114,6 млн грн.

За аналогичный период прошлого года подано 40 заявлений на общую сумму 30 млн грн. В ведомстве отметили, что рост произошел в связи с переходом крупных плательщиков на обслуживание в территориальные органы Главного управления ГФС в Луганской области из Офиса крупных плательщиков.

По результатам проверок поданных заявлений за I полугодие текущего года на 28,1 млн грн уменьшена сумма НДС, подлежащая бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, и доначислено 14,1 млн грн штрафных санкций за завышение заявленных сумм.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 75,7 млн грн налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.