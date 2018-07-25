Военные саперы уничтожили 50 запрещенных российских мин в зоне ООС

Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав Объединенных сил, возле одной из позиций в полосе обороны бригады уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были завезены из Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил странице в Facebook.

Как сообщается, еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку они не подлежали транспортировке.

Согласно информации ООС, за процессом подрыва найденных вражеских УМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.

"Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ", - сообщают в пресс-центре ООС.