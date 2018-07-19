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ПриватБанк завершил первое полугодие с прибылью 6,9 млрд грн

Сегодня, 17:50 citynews.net.ua | Напечатать

По итогам первого полугодия 2018 года чистая прибыль государственного ПриватБанка составила 6,926 млрд грн. Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, реализация стратегии развития банка, ориентированной на повышение эффективности работы и укрепление лидирующих позиций в розничном сегменте и кредитовании малого и среднего бизнеса, позволила банку во втором квартале получить финансовый результат в размере 3,272 млрд грн, обеспечив значительный финансовый результат за полугодие.   

По результатам работы во втором квартале чистый комиссионный доход ПриватБанка вырос на 505 млн грн (15%), обеспечивая полное покрытие всех административных затрат банка. Чистый процентный доход за второй квартал вырос на 528 млн грн (16%). Регулятивный капитал ПриватБанка на 1 июля 2018 года составляет 20,5 млрд грн, достаточность регулятивного капитала (Н2) – 18,39% (при норме не менее 10%), мгновенная ликвидность (Н4) ПриватБанка – 38,37% (при норме не менее 30%).

Напомним, согласно утвержденной Министерством финансов Украины Стратегии развития ПриватБанка, в 2022 году ПриватБанк планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 год составит 81 млрд грн, без учета средств, которые ПриватБанк намерен вернуть через суды.


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