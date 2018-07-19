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В Луганской области 7 раз сообщили о минировании автовокзалов, станций и рынков

Сегодня, 17:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полицейские весь день проверяли сообщения о заминировании 7-ми объектов инфраструктуры в различных районах. Об этом сообщила Татьяна Погукай.

Сегодня в течение дня по спецлинии «102» поступило 7 сообщений о заминировании авто- и железнодорожных станций, рынков, автобусов и мостов в г.. Лисичанск, Рубежное, Сватово, Старобельск, Кременная, пгт. Троицк и Беловодск.

Для проверки сообщений на места вероятного минирования немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи ГУНП, а также следственно-оперативные группы, криминалисты, руководство отделов полиции, сотрудники ГСЧС, врачи скорой медицинской помощи.

По состоянию на 16.00 правоохранители проверили шесть указанных в анонимных сообщениях объектов. Опасных предметов обнаружено не было. В пгт. Троицкое проверка на железнодорожном вокзале продолжается.

Информация по данным фактам внесена в реестр по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Принимаются меры по установлению личностей лжеминеров.

Полиция обращает внимание на то, что каждый вызов по минировании требует максимального задействования сил и средств правоохранительных органов, спасателей и медиков.

Информация о заминировании проверяется в несколько этапов, проводится эвакуация населения и занимает значительный период времени, поэтому подобные «шалости» приводят к тому, что сотрудники экстренных служб могут не успеть спасти чью-то жизнь или оказать помощь тому, кому она действительно нужна.


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