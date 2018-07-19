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Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения на ДонбассеРоссийские вооруженные формирования свезли танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В частности, на полосе действий ОТУ "Север" беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники: реактивных систем залпового огня - 3 единицы; буксируемых гаубиц - 46 единицы; самоходных гаубиц - 12 единиц; танков - 45 единиц.

На полосе действий ОТУ "Восток" зафиксировали перемещения самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм - 3 единиц; танков Т-64 и Т-72 - 21 единиц.

Также наблюдатели зафиксировали изменение положения значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России.


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