Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе

Россия стягивает артиллерию и танки к линии разграничения на ДонбассеСегодня, 14:58
Российские вооруженные формирования свезли танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В частности, на полосе действий ОТУ "Север" беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал перемещения техники: реактивных систем залпового огня - 3 единицы; буксируемых гаубиц - 46 единицы; самоходных гаубиц - 12 единиц; танков - 45 единиц.
На полосе действий ОТУ "Восток" зафиксировали перемещения самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 122 мм - 3 единиц; танков Т-64 и Т-72 - 21 единиц.
Также наблюдатели зафиксировали изменение положения значительного количества бронированной техники (БМП, БТР) и личного состава вооруженных формирований России.