6 тысяч украинцев бесплатно получат лекарства от гепатита С в этом году

5% населения или 2 миллиона украинцев инфицированы вирусом гепатита С. Официально в стране зарегистрировано 52,5 тысячи пациентов, нуждающихся в лечении. С этого года Министерство здравоохранения Украины будет предоставлять бесплатные лекарства от гепатита С, 6 тысяч украинцев пройдут бесплатный курс лечения от гепатита С. Дополнительно еще 2,5 тысячи больных также смогут получить лекарства. Об этом рассказала Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

«Гепатит С больше не приговор. Все пациенты с гепатитом С, которые стоят в очереди на лечение, получат высококачественные и современные лекарства бесплатно, начиная уже с этого года. В 2018 году лечение за государственные средства получат около 6 пациентов пациентов. Это те люди, которые нуждаются в немедленном лечении, потому что они либо имеют коинфекцию с ВИЧ, или это женщины, которые хотят забеременеть, или другие, которые уже имеют осложнения из-за своей болезни», – отметила Ульяна Супрун.

Государство будет платить 89 долларов за 12-недельный курс лечения каждого пациента. По словам Ульяны Супрун, аналогичное лечение в США стоит от 8500 долларов. Снижение цены лекарств стало возможным благодаря государственным закупкам через международные организации и переговорам с компанией-производителем.

«Мы сейчас имеем генерическую версию препарата, которая абсолютно аналогична и выпускается по лицензии компании, которая является оригинальным производителем препарата и полностью гарантирует качество и безопасность препарата, который она выпускает. Самое важное, что эта компания также имеет квалификацию Всемирной организации здравоохранения как гарантию качества. Лекарства закупаются через международные организации, которые тоже дополнительно гарантируют качество путем проведения соответствующих тестов препаратов в стране», – пояснил Владимир Курпита, генеральный директор ГУ «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины».

В следующем году Минздрав планирует профинансировать лечение гепатита С для 50 тысяч человек. «Учитывая тот бюджет, который сейчас имеется в государстве, мы сможем пролечить около 50 тысяч человек. Формально на учете состоит 52,5 тысячи больных вирусным гепатитом С. Если мы будем двигаться такими темпами – в этом и следующем году мы полностью ликвидируем очередь на лечение», – отметил Владимир Курпита.

«Я очень рад, что для 2 миллионов человек преграда в виде стоимости разрушилась. Мы можем прийти в больницу и получить лекарства, которые почти на 100% дадут возможность выжить. Или поехать в аптеку и купить. Это государственное решение, которое стратегически раз и навсегда закрывает историю гепатита С. Это вопрос времени, когда мы статистически обеспечим всех людей такой возможностью», – подытожил Дмитрий Шерембей, председатель Координационного совета БО «100 процентов жизни».