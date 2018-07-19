Поезд «Хмельницкий-Лисичанск» задерживается из-за сообщения о минировании вокзала в Сватово

Поезд «Хмельницкий-Лисичанск» задерживается из-за сообщения о минировании. Он должен был прибыть в Лисичанск в 13:45, однако сейчас стоит на железнодорожно-дорожный станции «Куземовка» в Сватовском районе. Об этом сообщил телеканал UA:Донбасс.

Причина задержки - сообщение о заминировании вокзала в Сватово, сообщение о котором анонимно поступило в 11:30.

Территорию вокзала сейчас обследуют чрезвычайники, работники СБУ и милиции. Ждут взрывотехников. В радиусе 100 метров территорию огородили, из помещения вокзала эвакуировали людей.