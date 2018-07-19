Террористы разместили под Луганском 10 градов и 30 танков

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня "Град" и 30 танков неустановленного образца вблизи оккупированного боевиками Луганска.

Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"24 июля за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 23 июля выявлено 30 танков (неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска)", - рассказывают наблюдатели.

Также, по их словам, 25 июля они видели 10 РСЗО "Град" неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) в 56 км от Луганска.