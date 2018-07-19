В Счастье нашли пакет с гранатами

В Счастьенский горотдел полиции поступило сообщение гражданина о том, что возле одного из домов по ул. Радужной он обнаружил подозрительный пакет. Выехав на место происшествия бойцы батальона «Луганск 1» и сотрудники СБУ обнаружили и изъяли «РПГ-22» и две гранаты «Ф-1».

Также в Попасной в ходе проведения профилактической отработки, возле железнодорожного вокзала, оперативники Попаснянского отдела полиции, во время личного досмотра гражданина обнаружили и изъяли гранату «РГН».

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Происхождение боеприпасов устанавливается.