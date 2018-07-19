В оккупированном Луганске террористы начали преследовать церковь баптистов

В оккупированном Луганске боевики объявили «Всеукраинский союз церквей евангелистов христиан баптистов» «экстремистской организацией».

Среди традиционных для российских боевиков обвинений в пособничестве Украине, религиозную организацию также обвиняют в применении психотропных средств, проведении молебнов, раздаче гуманитарной помощи нуджающимся.

Боевики заявили, что лидеры организации уклонялись от так называемой государственной регистрации и проводили массовые мероприятия в нарушение требований указа главы ЛНР «О применении некоторых мер, связанных с ограничением проведения массовых мероприятий, предусмотренных законом ЛНР «О военном положении», и закона ЛНР «О свободе совести и религиозных объединениях».

Кроме того, по версии террористов в религиозном объединении проповедовались идеи силового захвата Республик вооруженными силами Украины, а также поддерживались тесные связи с представителями украинских националистических вооруженных формирований.

Российские террористы заявили, что при проверке деятельности организации были обнаружены печатные издания, аудио- и видео материалы, направленные на возбуждение вражды и ненависти по признакам национальности, происхождения, принадлежности к социальной группе, а также на оправдание военных преступлений, совершенных киевскими силовиками в отношении мирных жителей Донбасса.

«Согласно заключениям экспертов, обнаруженная литература признана экстремистской. Проводятся дальнейшие мероприятия по выявлению, пресечению и блокированию незаконной деятельности религиозных организации на территории ЛНР, в том числе, связанных с распространением религиозных печатных изданий экстремистского характера», — сообщили террористы.