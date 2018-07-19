26 июля российские террористы 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки, 26 июля, террористы 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Тяжелое вооружение не применялось.

Как сообщили в пресс-центре ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганскго, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалык, и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горского, Майорска, Марьинки, и Широкино.

По данным разведки прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.