Российские террористы готовят в Украине провокации на 27 июля против крестного хода РПЦ

Российские террористы готовят провокации против так называемого "крестного хода", который сторонники РПЦ организовывают 27 июля в Киеве под руководством московского патриархата. Об єтом сообщил Дмитрий Тымчук.

По оперативным данным группы ИС, руководителям иностранных представительств РПЦ дано указание в период с 27 по 29 июля этого года быть готовыми провести экстренные встречи с представителями политических и журналистских кругов в своих странах пребывания по поступлению из Украины информации "о схватках и массовых столкновениях", которые случились во время и после Крестного хода, который 27 июля будет проводить украинский экзархат РПЦ (т.н. УПЦ МП).

Также, как стало известно, обеспечение и организацию провокаций Кремль возложил на «Союз православных братств».

По информации ИС, украинские структуры данной организации должны обеспечить привлечение максимального количества именно граждан Украины, разбитых на группы «противников Московского Патриархата» и «верующих Московского патриархата», для проведения провокационных действий (схваток и столкновений) по сигналу и под руководством координаторов из российских спецслужб, командированных с этой целью на территорию Украины.