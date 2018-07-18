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Местные громады в Луганской области получили от упрощенцев 139 млн грн единого налога

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

Местные громады в Луганской области получили от упрощенцев 139 млн грн единого налога. Как сообщили в главном управлении ГФС в Луганской области,  эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе-июне 2018 года. 

В ведомстве сообщили, что основная часть поступлений единого налога, а это 79,8 млн грн, уплачена физическими лицами – предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями – 45,9 млн гривен.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы уплатили в местную казну 13,4 млн грн, что на 800 тыс. грн или на 6,3 % больше, чем  в январе-июне 2017-го года.

По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года поступления единого налога увеличились почти на 23,5 млн грн или на 20,3 процентов.

Напомним, всего в январе-июне 2018 года в местные бюджеты Луганщины поступило 1 млрд 306 млн гривен.


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