Местные громады в Луганской области получили от упрощенцев 139 млн грн единого налога. Как сообщили в главном управлении ГФС в Луганской области, эта сумма поступила от субъектов хозяйствования в январе-июне 2018 года.

В ведомстве сообщили, что основная часть поступлений единого налога, а это 79,8 млн грн, уплачена физическими лицами – предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения, и сельскохозяйственными товаропроизводителями – 45,9 млн гривен.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы уплатили в местную казну 13,4 млн грн, что на 800 тыс. грн или на 6,3 % больше, чем в январе-июне 2017-го года.

По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года поступления единого налога увеличились почти на 23,5 млн грн или на 20,3 процентов.

Напомним, всего в январе-июне 2018 года в местные бюджеты Луганщины поступило 1 млрд 306 млн гривен.