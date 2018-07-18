В Луганской области на 26 июля обесточены 3421 жилых дома

Подконтрольная территория Луганской области продолжает бороться с массовыми обесточивания, происходящие вследствие неблагоприятных погодных условий и из-за нестабильности энергосистемы Луганской области, которая возникла по причине ненадлежащего технического обслуживания в течение 1,5 лет.

Так, утром 26 июля без света находились 3421 жилой дом в 14 населенных пунктах. Обесточены воздушные линии электропередачи 110 кВ «Новопсковская - Беловодская»; 35 кВ «Рубежная - Кременная».

На территории обслуживания Северодонецкого РЭС без света находились 1715 потребителей в Северодонецке.

На территории обслуживания Лисичанского РЭС без света находились 698 потребителей в Лисичанске.

На территории обслуживания Станично-Луганского РЭС без света находились 32 потребители в селе Верхнее Ольховое.

На территории обслуживания Счастьенский РЭС без света находились 523 потребители в населенных пунктах Новоайдар, Богдановка и Большая Черниговка.

На территории обслуживания Новопсковского РЭС без света находились 107 потребителей в населенных пунктах Константиновка, Кочино-Роспасиивка, Гладково.

На территории обслуживания Кременского РЭС без света находились 296 бытовых потребителей и 17 юридических лиц в городе Кременная и населенных пунктах Красное, Диброва, Кузьмин.

Напомним, что в последние дни энергетики работали не покладая рук - и днем, и ночью. Так, еще вчера вечером, 25 июля, на подконтрольной Луганщине без света находилось почти 8000 домов в 14 населенных пунктах, в том числе, в Лисичанске, Рубежном, на Старобельщине. Сейчас остро стоит проблема с отсутствием топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад Луганского энергетического объединения.