27 июля КПВВ в Станице Луганской приостановит работу

Чтобы обеспечить проведение мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе Станицы Луганской и сохранить безопасность граждан, будет временно прекращен пропуск граждан на временно оккупированную территорию Луганской области.

Как сообщили в пресс-центре ООС, с целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 09.00 до 11.00 завтра, 27 июля, будет временно прекращено пропуск на временно оккупированную территорию Луганской области через КПВВ "Станица Луганская.