В Украине больше нет задержек с получением биометрических паспортов. Кроме жителей Луганска и Донецка

"По всей территории Украины больше нет очередей на получение нового биометрического загранпаспорта. Прощай, задержка в получении паспорта!" - об этом написал министр МВД Украины Арсен Аваков на своей странце в Фейсбук.

По его словам ситуация нормализовалась неделю назад, но поскольку единичные случаи задержки выдачи документов в день-два еще наблюдались, то он только сегодня может официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет.

Также Арсен Аваков утверждает, что ни один чиновник не может сегодня кивать на Киев и говорить "не напечатали", если вышел предусмотренный законом срок.

Сегодня задержка выдачи документа может быть объяснена только идентификацией и только в том случае, если человек получил внутренний паспорт в населенном пункте, который сейчас оккупирован российско-террористическими войсками (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей). К сожалению, агрессор создал для этих людей огромные проблемы, причем они частично останутся даже после деоккупации, так как бумажные архивы скомпроментированы.

К сожалению, ажиотаж с получением паспортов создал проблемы для большого количества украинский. Но уже сегодня - инфраструктура Государственной миграционной службы, мощности Полиграфкомбинат "Украина" превышают ежедневное количество документов, которые оформляются.