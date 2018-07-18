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Судья, обязавший «Беркут» разогнать Майдан и оправдавший Насирова, может возглавить николаевское управление ГБР

Сегодня, 11:43 citynews.net.ua | Напечатать

Скандально известный судья Евгений Аблов, который в 2013 году обязал «Беркут» разогнать Майдан, может стать председателем территориального управления ГБР в Николаеве. Об этом в Facebook сообщил адвокат, член Общественного совета доброчестности при ВККС Роман Маселко. 

Роман напомнил, как в декабре 2013 года судья за 6 часов рассмотрел иск и обязал «Беркут» разогнать Майдан. Попытка разгона состоялась в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года. Через две недели судья, как отмечает Маселко, получил квартиру, которую потом продал за 9,5 млн. грн. 

По словам активиста, Аблов также принял решение по делу «рюкзаков Авакова», которое «отбеливает фигурантов дела» и решение по делу Насирова, которым его практически оправдали.

Кроме того, судья, как утверждает Маселко, имеет проблемы с декларированием. В НАБУ якобы есть производство по факту ложных сведений в декларациях Аблова.


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