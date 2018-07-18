Великобритания поддерживает декларацию США о непризнании аннексии украинского Крыма Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Как отмечается в коммюнике, "Великобритания вторит твердому заявлению Соединенных Штатов", а Лондон "по-прежнему полностью привержен отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ".

В британском МИД выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, а также призвали Россию освободить украинских политзаключенных, и обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международным органам по наблюдению за соблюдением прав человека.