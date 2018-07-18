В Украине ожидают подъем уровня воды в реках и дожди

Спасатели предупредили об изменении гидрологической ситуации на водоемах Украины. Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, во второй половине суток 26 июля на Днестре, возле поста Залещики, ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 540-590 см над нулем поста, максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1000-1200 м3/ с.

Ночью 26 июля на Пруте, возле Черновцов, ожидается прохождение максимального уровня первой волны дождевого паводка высотой 370-420 см над нулем поста. Максимальный расход воды прогнозируется в пределах 950-1100 м3/с.

В бассейнах Прута и Серета 25-26 июля ожидается возобновление подъемов уровней воды.

"На реках горных частей бассейнов на 0,5-1,0 м, в нижнем течении Прута на 1,5-2,0 м с начальным затоплением низкорасположенных участков пойм и хозяйственных объектов в отдельных населенных пунктах в Путильском и Новоселицком районах Черновицкой области. В горных районах существует угроза схода селевых потоков", - уточнили в ГСЧС.

На реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях 26-28 июля ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 м. Местами есть риск начального выхода воды на пойму. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.