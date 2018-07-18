Российские террористы 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ

Российские оккупационные войска 25 июля вели прицельный огонь по защитникам населенных пунктов Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганское, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

В нарушение минских договоренностей, оккупанты вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

За минувшие сутки двое наших защитников получили ранения.

По данным разведки один оккупант погиб и трое получили ранения.