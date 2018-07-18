В луганському «Укравтодорі» спростувують звинувачення про фінансування ремонту доріг в окупованому Луганську

Державна служба автомобільних доріг «Укравтодор» запевняє, що жодних намірів фінансувати ремонт доріг на окупованих територіях Донбасу не мала.

Як повідомляє прес-служба Державної служби автомобільних доріг «Укравтодор», з огляду на правовий статус Донецької та Луганської областей планування робіт із експлуатаційного утримання доріг здійснюється стосовно всієї протяжності доріг. Саме тому при плануванні робіт на рік до переліку доріг включаються усі дороги області.

Але, як пояснюють дорожники, бюджетні кошти при цьому використовуються на ремонт і утримання доріг виключно на підконтрольній уряду території.

Текст заяви Луганської філії:

«25 липня 2018 на поважному ресурсі «Українська правда» з’явилася неперевірена інформація, а саме - публікація «Укравтодор хотів витратити 18 мільйонів на дороги в ОРЛО – ЦПК» з посиланням на громадську організацію «Центр протидії корупції» повідомляється начебто про те, що «Луганський автодор» виділив на ремонт доріг на окупованій частині області майже 18 мільйонів гривень, але втручання активістів змусило службу передумати».

Це не перший, і, прогнозовано не останній інформаційний напад на дорожників Луганщини та Державне агентство автомобільних доріг України. Раніше, 26 березня 2018 на сайті «Наші гроші» вийшов матеріал, який мав провокаційний заголовок – «Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?».

Дивним чином ці інформаційні напади збігаються з вчорашнім блокуванням роботи головного офісу «Укравтодору» у Києві, відповідальність за які на себе взяли «Молоді радікали».

З приводу вищенаведеного, маємо ще раз довести до широкої громадськості правду та спростувати наведені наклепи.

Ми вимушені ще раз повторити, що кошти на ремонт доріг в окупованій зоні ніколи не виділялися і не виділяються. Всі гроші фактично йдуть на фінансування робіт виключно на території Луганщини, яка знаходиться під контролем України. Всі роботи з ремонту та експлуатаційного утримання виконуються виключно на території підконтрольній Україні.

Жодних порушень Постанов Кабміну, інших законодавчих актів не було, не має, і не буде у подальшому. Всі роботи, які виконують ДП «Луганський облавтодор» та інші підрядні організації, виконується на замовлення Служби автомобільних доріг у Луганській області та згідно чинного законодавства.

Юристи та економісти Служби автомобільних доріг у Луганській області та ДП «Луганський облавтодор» підготували докладну відповідь на наведені публікації.

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про автомобільні дороги», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 №1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №759-р «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення», Служба автомобільних доріг у Луганській області передала в існуючому стані зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління Луганської обласної державної адміністрації згідно з переліком (затвердженим розпорядженням голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.09.2017 №665) загальна протяжність автодоріг місцевого значення що обслуговуються Службою автомобільних доріг у Луганській області складає 3938,4 км.

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або не здійснюють у повному обсязі свої повноваження» на території Луганській області в деяких населених пунктах органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.01.2018 № 43 Юрія Гарбуза, Служба автомобільних доріг у Луганській області визначена замовником робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луганської області з обсягом фінансування 10 000,0 тис. грн. Невикористаний залишок коштів станом на 22.03.18 становить 3 220,0 тис. грн.

Спеціально пояснюємо щодо доріг, які вказані у правовому стовпчику таблиці (яка наведена у публікації) – такі дороги знаходилися на балансі САД у Луганській області. Відтепер вони передані на баланс Луганської ОДА. Отже, за всіма юридичними документами вони належать (знаходяться) на балансі, але по факту знаходяться в окупованій зоні.

Згідно із зазначеним, фактично кошти на ремонт доріг в окупованій зоні не виділялися і не виділяються. Ці кошти фактично йдуть на фінансування робіт виключно на території Луганщини, яка знаходиться під контролем України.

Відповідно до зазначених документів та за фактом, всі роботи з експлуатаційного утримання виконуються виключно на території підконтрольній органам державної влади України.

Повідомляємо також, що пріоритетними напрямами дорожнього будівництва на 2018 рік є автошляхи, які з’єднують область із сусідніми Харківською (Куп’янськ-Сватове) та Донецькою (Попасна-Лисичанськ, Старобільськ-Бахмут) областями, дороги Щастя-Станиця Луганська, Старобільськ-Новоайдар та дороги, що ведуть до Сєвєродонецька. Заплановано капітальний ремонт мостів через р. Красна Сватівського району та через р. Айдар Новоайдарського району, а також шляхопроводу в Попасній.

У 2018 році ведуться роботи на ділянках: а/д Н-26 Чугуїв – Мілове (шість ділянок загальною протяжністю 15,085 км, загальна вартість виконаних робіт становитиме 70500 тис. гривень), а/д Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ (дві ділянки загальною протяжністю 5,5 км, на виконання робіт виділено 18500,00 тис. гривень, а/д Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут (дві ділянки протяжністю 6,1 км, вартість робіт 4100,00 тис. гривень), а/д Т-13-13 Троїцьк – Білокуракине – Старобільськ (одна ділянка довжиною 3,75 км, вартістю 36900,00 тис. гривень). Крім того, передбачено виконання ремонтних робіт на дорозі, що сполучає Сєвєродонецьк та КПВВ «Станиця Луганська» – а/д Т-13-09 Щастя – Широкий.

Ми вважаємо, що громадські активісти, у тому числі їх юристи прекрасно розуміють ситуацію, але діють саме так тому, що комусь дуже вигідно розбалансувати роботу «Укравтодору».

Ми з повагою ставимося до роботи журналістів, представників ЗМІ, завжди відкритті для громадськості. Дорожники Луганщини працюють у надскладних сучасних умовах поблизу лінії фронту. Багато хто з працівників Служби автомобільних доріг у Луганській області був вимушений покинути рідні домівки та стати переселенцями. Саме тому для нас виявився обурливим матеріал, де дорожників безпідставно звинувачують начебто у тому, що ремонт доріг на непідконтрольній уряду території буде проводитися з бюджету України».