В Луганской области более 1000 домов остались без электроэнергии

По состоянию на утро 25 июля, в Луганской области были обесточены 1164 абонента в пяти населенных пунктах. Причиной аварий является ухудшение погодных условий и нестабильная работа энергосистемы области.

Как сообщили в пресс-службе ООО "Луганское энергетическое объединение", на территории обслуживания Старобельского РЭС полностью без света оказались жители Светлого и Курячевки, частично обесточена Подгоровка.

На территории обслуживания Новопсковского РЭС полностью было обесточено Нещеретово.

На территории обслуживания Счастьенский РЭС частично обесточен Новоайдар, а на территории Попаснянского РЭС свет исчез на одном из военных объектов.

24 июля на территории Луганской области без света находилось в общей сложности около 9000 потребителей в Рубежном и Боровском.