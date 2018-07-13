24 июля российские террористы 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

В нарушение минских договоренностей оккупанты вблизи Водяного применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки один оккупант получил ранения.

Уже с утра, 25 июля боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.