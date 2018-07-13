В Луганской области собрали более 86 млн грн земельного налога

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что в I полугодии 2018 года в местные бюджеты поступило 86,4 млн грн земельного налога и арендной платы с юридических лиц. Это на 6,2 млн грн превышает поступления за соответствующий период прошлого года.

Ставки местных налогов и сборов определяют и обнародуют органы местного самоуправления до 15 июля года, предшествующего периоду, в котором планируется их применение. В противном случае нормы соответствующих решений применяются не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым периодом (п 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 НКУ).

В случае, если ставки приняты не были, такие налоги до принятия решения взымаются с применением их минимальных размеров, а плата за землю взимается с применением ставок, которые действовали до 31 декабря года, предшествующего бюджетному периоду, в котором планируется применение платы за землю ( п 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 НКУ).