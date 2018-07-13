В Лисичанске просят разобраться с отравляющими выбросами бывшего завода РТИ

Как сообщил депутат Лисичанского городского совета Виталий Шведов, в городе опять пытается работать Цех №16 бывшего завода РТИ, печально известный жителям города под названием ПИРОЛИЗ (Луганскпереработка).

В результате непонятной деятельности на территории этого предприятия, жители города постоянно ощущают ужасный запах и видят клубы дыма.

По мнению Виталия Шведова, эта проблема эта возникла еще до войны - тогда на забастовку и акции протеста выходило до 500 человек. В результате отравляющее жизнь лисичан производство удалось закрыть.

По его данным, производство принадлежало окружению Ефремова, и ходили слухи, что напрямую было подконтрольно Родиону Мирошнику, при номинальном хозяине Иване Комаре.

Родион Мирошник был одним из основных идеологов «русского мира» в 2014 году, но потом, не желая наслаждаться суррогатным русским миром в его луганской версии, перебрался в Москву.

Тем не менее вредное производство, по мнению Виталия Шведова, нарушающее все экологические нормы опять начинает работать.

"26 июля 2018 года в зале Лисичанского городского совета, на очередной сессии будет рассматриваться вопрос продления «Луганскпереработке» договора аренды. Приглашаю всех, кто хочет, ночью не задыхаться, а дышать чистым воздухом, и не ходить с ребенком по больницам с «ацетоном», прийти в 14:00 на сессию и высказать свою позицию" - сообщил Виталий Шведов.