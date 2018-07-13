Двух сотрудников «Генпрокуратуры ЛНР» ждет суд и 10 лет тюрьмы

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух сотрудников «генеральной прокуратуры ЛНР» за участие в деятельности террористической организации. Им грозит лишение свободы на срок до 10-ти лет с конфискацией имущества или без таковой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия двух граждан Украины в деятельности так называемой "Генеральной прокуратуры "ЛНР" по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 и ч.2 ст.110», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в течение 2014-2016 годов жители Луганщины инициировали и оказали добровольное согласие на причисление себя к «генеральной прокуратуре "ЛНР"».

«В настоящее время последние занимают должности так называемых "начальника управления надзора за соблюдением законодательства в сфере экономики" и "начальника следственного отдела следственного управления "Генеральной прокуратуры "ЛНР"», – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что находящиеся на руководящих должностях злоумышленники выполняли действия, направленные на нарушение территориальной целостности Украины и ограничение конституционных прав и свобод граждан Украины, которые находятся на территории Луганской области.