За прошедшие сутки, 22 июля, российские террористы 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ в Луганской и Донецкой областях.

Кк сообщает пресс-центр ООС, рРоссийские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

В результате боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения.

После полуночи, 23 июля, боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Майорска и Широкино.