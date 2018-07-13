» » В Луганской области без света остались более 3,5 тыс. потребителей

В Луганской области без света остались более 3,5 тыс. потребителей

Сегодня, 20:41 citynews.net.ua | Напечатать

Вечером 22 июля подконтрольная территория Луганщины снова столкнулась с массовым обесточиванием в результате непогоды, сообщает пресс-служба ЛЭО.

Так, по состоянию на 19 часов, обесточены 44 подстанции, поэтому, в общем без света оказались 3544 потребители в 5 населенных пунктах.

В городе Северодонецк и прилегающей Пурдовке без электроэнергии оказались 2010 абонентов.

На территории обслуживания Попаснянского РЭС без света находились 771 абонент в городе Горск и 303 абоненты в населенном пункте Екатериновка.

На территории обслуживания Счастьенский РЭС без света оказались 460 потребителей в селе Сотенное.

Отметим, что аварийные отключения вызваны неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 лет.

Сейчас остро стоит проблема с отсутствием топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад Луганского энергетического объединения.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 20:41

В Луганской области без света остались более 3,5 тыс. потребителей

Вчера, 14:58

В Харькове диверсант хотел подорвать состав с топливом из гранатомета

20-07-2018, 16:07

В Счастье изъяли 100 литров контрафактного спирта

20-07-2018, 15:15

Створюючи новий образ Донбасу: історії культурних активістів

20-07-2018, 09:02

Луганская «Заря» привезет в Запорожье Лигу Европы

20-07-2018, 08:56

19 июля российские террористы 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ

19-07-2018, 19:46

Луганская «Заря» продала Евгения Опанасенко в турецкий «Коньяспор»

19-07-2018, 19:31

Киберполиция прекратила работу сайта Коммунистической партии Украины

19-07-2018, 18:53

Суд конфисковал у священника Киево-Печерской лавры более 50 тысяч долларов и оштрафовал на 1,4 миллиона гривень

19-07-2018, 14:34

Тымчук: Спецслужбы России рассматривают возможность проведения террористических актов против гражданского населения Крыма

19-07-2018, 12:03

В Старобельске девушка-сирота получила квартиру за средства госбюджета

19-07-2018, 11:55

В Донецкой области задержали террористку, сдававшую боевикам украинских граждан

Новости Украины:

19-07-2018, 12:42

За первое полугодие 2018 года оккупационные власти в Крыму провели 56 обысков в домах крымских татар

18-07-2018, 15:42

В Киеве после укуса клеща более 20 человек подхватили болезнь Лайма

18-07-2018, 13:32

Отелям, самостоятельно устанавливающим себе звезды, грозит штраф до 5% годового дохода

17-07-2018, 14:51

В Ровно застрелили предпринимателя

16-07-2018, 14:59

На Закарпатье экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, арестовали без права внесения залога

16-07-2018, 13:06

В Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метро

13-07-2018, 19:28

В Одессе жители «Радужного» требовали восстановить инфраструктуру

13-07-2018, 17:54

Во Львовской области в результате ДТП погибли 2 человека

13-07-2018, 17:33

Британия призывает освободить Сенцова, Балуха и Куку

13-07-2018, 16:57

Минсоцполитики перераспределило деньги переселенцев на другие программы

13-07-2018, 15:58

Украина и Турция могут открыть совместный центр по изготовлению дронов и беспилотников

13-07-2018, 15:16

В Сумской области СБУ задержала банду вымогателей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 