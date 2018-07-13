В Луганской области без света остались более 3,5 тыс. потребителей

В Луганской области без света остались более 3,5 тыс. потребителейСегодня, 20:41
Вечером 22 июля подконтрольная территория Луганщины снова столкнулась с массовым обесточиванием в результате непогоды, сообщает пресс-служба ЛЭО.
Так, по состоянию на 19 часов, обесточены 44 подстанции, поэтому, в общем без света оказались 3544 потребители в 5 населенных пунктах.
В городе Северодонецк и прилегающей Пурдовке без электроэнергии оказались 2010 абонентов.
На территории обслуживания Попаснянского РЭС без света находились 771 абонент в городе Горск и 303 абоненты в населенном пункте Екатериновка.
На территории обслуживания Счастьенский РЭС без света оказались 460 потребителей в селе Сотенное.
Отметим, что аварийные отключения вызваны неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 лет.
Сейчас остро стоит проблема с отсутствием топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад Луганского энергетического объединения.