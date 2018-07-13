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В Харькове диверсант хотел подорвать состав с топливом из гранатомета

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщает пресс-служба СБУ, в Харьковской области Служба безопасности Украины задержала диверсанта террористической организации ДНР. 

Задержанный жил в Донецке, а в последнее время живет в Харьковской области. По версии СБУ, его завербовали боевики для диверсии на железной дороге. Он должен был подорвать грузовой поезд с топливом для ВСУ из реактивного противотанкового гранатомета.

Задержание прошло около станции "Основа" в Харькове во время попытки сделать выстрел из гранатомета в поезд.

У мужчины изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами. Открыто уголовное дело по ст.113 УК - диверсия. 


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