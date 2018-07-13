В Счастье изъяли 100 литров контрафактного спирта

19 июля сотрудники управления оперативного обеспечения Главного управления ГФС в Луганской области, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с сотрудниками отдела полиции Новоайдарского ОП ГУНП в Луганской области, на дороге в г. Счастье установили факт нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности, а именно транспортировку алкогольных напитков (спирта).

Нарушителем оказался 53-летний житель Станично-Луганского района Луганской области, который в багажнике «ВАЗ» перевозил десять 10-литровых полностью заполненных спиртом пластиковых бутылок без марок акцизного сбора.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 164-5 КУоАП. Материалы направлены на рассмотрение в Новоайдарский районный суд Луганской области.

Спирт ориентировочной стоимостью 22 тыс. грн изъят.